В конце мая на Марсе произошла мощная солнечная буря

Ядерно-физические приборы ИКИ РАН, работающие возле Марса, зарегистрировали мощный солнечный удар. Сама аппаратура не пострадала и передала важнейшую информацию для ученых.

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По оценке ученых Института космических исследований РАН, активность Солнца в ходе текущего одиннадцатилетнего солнечного цикла приблизилась к своему максимуму. На Солнце происходят мощные рентгеновские вспышки, сопровождаемые потоками вещества, главным образом протонов, в межпланетную среду.

Специалисты констатируют: весна 2024 года на Земле оказалась периодом солнечных штормов - таких сильных солнечных событий и вызванных ими магнитных бурь не наблюдали в течение многих лет. От солнечных ударов пострадало несколько околоземных космических аппаратов.

Между тем к концу мая вспыхивающие активные области Солнца "отвернулись" от Земли и "повернулись" в сторону Марса. Так, один из самых мощных ударов светило нанесло по Красной планете 20 мая. Это зарегистрировала многочисленная научная аппаратура, которая работает как на орбитах вокруг Марса, так и на поверхности Красной планеты. В том числе это российские ядерно-физические приборы ХЕНД на борту орбитального аппарата "Марс Одиссей" (NASA), ФРЕНД с болгарским дозиметром "Люлин" на борту орбитального аппарата TGO миссии "ЭкзоМарс-2016" (ГК "Роскосмос"/ESA) и ДАН на борту марсохода Curiosity (NASA).

Анализ полученных данных показал, что в максимуме протонного события превышение радиационного фона на орбите Марса составило более 300 раз.

В сообщении ИКИ РАН говорится: о мощности произошедшего события можно судить по тому факту, что солнечные протоны преодолели тонкую марсианскую атмосферу и произвели на марсианской поверхности всплеск вторичной нейтронной радиации, превысивший обычный фоновый темп счета в детекторах прибора ДАН в три раза. Такой эффект на марсианской поверхности наблюдался впервые за все время наблюдений в эксперименте ДАН с момента посадки марсохода в марсианский кратер Гейл в августе 2012 года.

Как говорят ученые, эту уникальную солнечную бурю на Марсе астрофизики будут анализировать еще долго. Но уже сейчас можно утверждать, что кроме важных данных для изучения Солнца был получен наглядный пример того, насколько серьезным поражающим фактором может оказаться солнечная активность для будущих пилотируемых экспедиций на Марс.

Предварительные оценки показали, что эквивалентная доза радиации, которую могли бы получить космонавты на марсианской орбите 20 мая 2024 года, примерно равна суммарной дозе радиации, накопленной за полгода в условиях спокойного Солнца. И это в течение только одного солнечного протонного события, подчеркивают исследователи. А таких событий может быть еще немало, пока Солнце находится на пике своей активности.