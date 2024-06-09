Что известно об исчезновении среднерусских пчел: при чем тут Узбекистан

Среднерусские пчелы исчезнут в ближайшее время из-за насекомых, которых привозят в Башкирию из Узбекистана, заявили ученые Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

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Какие известны подробности?

Что известно о массовой гибели среднерусских пчел

Специалисты предупредили о массовой гибели среднерусских пчел из-за вируса-убийцы, который переносят насекомые из Центральной Азии, пишет Telegram-канал Mash. По данным ученых, их бактерии, как паразит, съедают пчел, маток и трутней изнутри.

Осложняет ситуацию тот факт, что хворь распространяется быстро, ее невозможно выявить вовремя — симптомы проявляются слишком поздно. Все это приводит к массовой гибели пчел, сообщили ученые.

В марте 2023 года Россельхознадзор временно запретил ввоз пчелосемей из трех стран Центральной и Средней Азии — Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Тогда общество пчеловодов Башкирии провело контрольную закупку и результаты лабораторных исследований показали, что внутри них находится возбудитель смертельного вируса.

Позднее ведомство отменило санкции нескольким компаниям из Ташкента. После этого в России появился контрафакт с зараженными пчелами, заявили уфимские специалисты.

Как отметила доктор биологических наук Елена Салтыкова, даже если распространение пчел из Центральной Азии остановят, среднерусские особи все равно могут исчезнуть как вид из-за того, что насекомые из Узбекистана размывают генофонд.

Можно ли решить проблему вымирания пчел

Минсельхоз Башкирии предлагает прописать в законе «О пчеловодстве» запрет на ввоз и перемещение по республике «больных и (или) зараженных пчелиных семей и пчелиных маток». С 21 мая документ был вынесен для общественного обсуждения.

«Часто это делается бесконтрольно и без соблюдения ветеринарных требований. При этом с юга России наступает новая, очень опасная для пчел инфекция — тропилелапсоз, которая способна уничтожить всю пасеку»,— отметили в ведомстве.



Правда ли, что вымирание пчел ведет к гибели человечества

Заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода Республики Татарстан Динард Гатауллин заявил, что для нормального развития сельскохозяйственного производства и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур по России необходимы миллионы пчелосемей. По его словам, если все особи вымрут, то гибель человечества наступит через четыре года.

«Если на земле исчезнут пчелы, то через четыре года исчезнет человек. Не будет пчел — не будет опыления, не будет растений, не будет животных, не будет человека. Пчелы имеют решающее значение для экосистем нашей планеты, поэтому мы должны бережно относиться. Если растений не будет, животных тоже, ну и человека не будет», — сообщил он порталу «Татарстан24».



По словам специалиста, гибель среднерусских пчел продолжается на протяжении нескольких лет, в частности это связано с бесконтрольным завозом насекомых из южных регионов. К основным причинам массовой гибели пчел относятся заболевания варроатоза, нозематоза, акарапидоза, аскофероза.