В Китае в гробнице нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами

В гробнице у мавзолея Цинь Шихуанди, первого императора Китая, нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, пишет обозреватель Леман Алтунтас в статье для портала Arkeonews.

Автор статьи отметил, что саркофаг был обнаружен рядом с так называемой «терракотовой армией», на протяжении тысячелетий «охраняющей» мавзолей императора. В гробу находились доспехи, оружие, нефрит, пара золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 тыс. бронзовых монет.

По его данным, захоронение могло принадлежать принцу Гао, сыну императора, либо воину высокого ранга.

«После смерти первого императора все его сыновья погибли, поэтому я склонен полагать, что эта гробница принадлежит высокопоставленному дворянину или начальнику армии», — сказал Цзян Вэньсяо, руководитель раскопок.



Археолог подчеркнул, что большинство древних гробниц были разграблены в предшествующие столетия. При раскопках, добавил специалист, никто не надеялся обнаружить ценности.