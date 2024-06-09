Cooler Master представил безвентиляторный ПК на Intel Core i9−12900K

Cooler Master представила на выставке Computex 2024 несколько решений, в том числе полностью безвентиляторную систему на базе Intel Core i9−12900K. В демонстрации использовался безвентиляторный блок питания X Silent Edge Platinum 850 и прототип пассивного кулера. Им удалось добиться эффективного охлаждения без помощи вентилятора.

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В дополнение к безвентиляторному прототипу Cooler Master представила воздушный кулер 612 VENTUS. Этот кулер включает шесть «сверхпроводящих композитных тепловых трубок» и оснащен двумя вентиляторами Mobius 120, один из которых регулируется по высоте. 612 VENTUS также имеет магнитную верхнюю крышку и «наклонный» дизайн для обеспечения совместимости с модулями памяти высотой 45 мм.

Cooler Master также показала кулер V8, ранее представленный на CES 2024, в котором используется 3D-паровая камера и восемь «сверхпроводящих композитных тепловых трубок» в конфигурации башни, а также два вентилятора Mobius 120.