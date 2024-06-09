Создана заряжающаяся от слез батарея для контактных линз

Ученые из Наньянского технологического университета разработали ультратонкий аккумулятор для умных контактных линз, который может заряжаться от слез. Вдохновленные сценой из фильма «Миссия невыполнима», доцент Ли Сок Ву и его команда разработали батарею толщиной всего 0,2 мм, что очень важно для сохранения комфорта пользователя, учитывая толщину обычных контактных линз в 0,5 мм.

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В инновационной батарее используется биосовместимый солевой раствор, что позволяет отказаться от традиционных литий-ионных батарей, содержащих легковоспламеняющиеся материалы. Ее можно заряжать обычным методом или химическим путем, погружая в солевой раствор, где глюкоза вступает в реакцию с ионами натрия и хлорида, заряжая батарею. Примечательно, что слезы, содержащие глюкозу, также могут заряжать батарею во время ношения линзы.

В настоящее время напряжение на выходе батареи составляет от 0,3 до 0,6 В, что ниже стандартных 1,5 В для батареек AA. Такой мощности недостаточно для работы таких продвинутых функций, как хранение данных или подключение к Интернету, команда работает над увеличением емкости и напряжения батареи.

Перспективное применение этой технологии — в здравоохранении, особенно для пациентов с диабетом, которые ежедневно следят за уровнем глюкозы. Ли предполагает, что умные контактные линзы будут определять уровень глюкозы во время ношения.

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