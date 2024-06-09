Обнаружена рябь от столкновения Млечного Пути и неизвестного объекта

Астрономы Пенсильванского Университета и Политехнического института Ренсселера (США) обнаружили, что галактика Млечный Путь пережила недавнее слияние с неизвестной галактикой примерно 2-3 миллиарда лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

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Открытие основано на данных миссии Gaia, которая предоставила подробные карты движения более ста тысяч звезд. Исследователи проанализировали звездную рябь, которая, как предполагается, возникает в результате межгалактических взаимодействий.

Ранее считалось, что последнее крупное столкновение произошло 8-11 миллиардов лет назад, когда Млечный Путь слился с карликовой галактикой Гайя-Энцелад. На это событие указывала большая группа звезд, находящаяся в галактическом гало — сферической области из звезд и разреженного газа, окружающей диск Млечного Пути. Однако довольно четкая рябь, выявленная Gaia, означает, что еще одно слияние с другим объектом произошло относительно недавно.

Это событие слияния получило название Радиальное слияние Девы. Оно привело к появлению звезд и обломков гало внутренней области Млечного Пути, которые движутся по сильно эксцентричным орбитам. Авторы также предполагают, что в то же самое время произошло множество других слияний, чьи следы могут быть обнаружены в будущем.