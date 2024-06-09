TSMC совсем не боится успехов Huawei

TSMC, ведущий мировой производитель полупроводников, преуменьшила потенциальные угрозы, связанные с недавними успехами Huawei в разработке микросхем. Во время собрания акционеров руководители TSMC отметили значительный технологический разрыв и подчеркнули влияние экспортных ограничений США на возможности Huawei.

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Председатель совета директоров Марк Лю признал наличие конкурентов, но отметил, что опасения TSMC не связаны конкретно с Huawei. Он заверил акционеров, что TSMC бдительно следит за конкуренцией, но сохраняет уверенность в своем «доминировании» на рынке. Президент TSMC Вэй Чжэцзя поддержал это мнение, заявив, что Huawei «невозможно» сравниться с передовой технологией производства чипов TSMC.

Такая уверенность обусловлена лидерством TSMC в полупроводниковой промышленности, которая планирует начать производство 2-нм чипов в следующем году. В отличие от нее, Huawei в настоящее время работает с 7-нм процессорами и, по слухам, разрабатывает 5-нм SoC. Правительственные ограничения США существенно ограничивают доступ Huawei к передовому оборудованию для производства чипов.