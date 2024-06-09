Европейский рынок смартфонов показал рост после трехлетнего спада

По данным исследовательской компании Canalys, европейский рынок смартфонов впервые за три года продемонстрировал рост по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2024 года в Европе было поставлено 33,1 миллиона смартфонов, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Этот рост контрастирует со снижением продаж на рынке США за тот же период.

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Лидером рынка стал Samsung, отгрузивший 12,1 млн устройств и занявший 37% доли рынка. Серия iPhone 15 также показала хорошие результаты: iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro стали самыми продаваемыми моделями в Европе. На модели премиум-класса, которые были представлены серией Galaxy S24, пришлось рекордные 32% всех поставок.

Xiaomi, Motorola и HONOR замыкают пятерку ведущих производителей в Европе. По прогнозам Canalys, для поддержания роста потребуется сосредоточиться на бюджетных и среднебюджетных предложениях, особенно с учетом грядущей директивы ЕС об «экологическом дизайне».