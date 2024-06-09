Windows получил собственную технологию повышения разрешения

Microsoft собирается представить Auto SR на компьютерах Copilot+. Эта новая технология повышения разрешения с помощью искусственного интеллекта обещает улучшить игровую графику и увеличить частоту кадров без необходимости использования дорогих комплектующих.

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Изначально предназначенная исключительно для ARM-процессоров Qualcomm, Auto SR призвана обеспечить 1440p-визуальное изображение из 720p-геймплея, значительно повышая производительность.

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В отличие от DLSS от Nvidia или FSR от AMD, Auto SR интегрируется непосредственно в Windows 11, автоматически применяя улучшения в различных играх, не требуя внутриигровых настроек. Демонстрация на недавней конференции Microsoft Build показала результаты в таких играх, как Borderlands 3 и Baldur's Gate III.

Несмотря на потенциальные проблемы с задержками и ограничения архитектуры ARM, Auto SR представляет собой серьезное достижение для бюджетных геймеров, стремящихся к более высокой производительности, отмечают эксперты. Хотя в настоящее время она ограничена чипами Qualcomm.