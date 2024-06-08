В Армении нашли уникальное захоронение младенцев под камнем-вишапом

Два детских захоронения нашли под доисторической статуей вишапа в Армении. Об этом сообщает Arkeonews.

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Вишапы — существа из армянской мифологии. Им посвящали каменные статуи, которые были найдены на территориях Армении и соседних стран. Их высота варьируется от 150 до 550 см. Многих из них напоминают рыб и драконов, а другие — быков, коз, овец и так далее.

В новом исследовании археологи изучили стелу высотой 3,5 метра с изображением вола. Камень обнаружили в 1980 году. Тогда при раскопках нашли артефакты, кости животных и скелет женщины. Последний отправили в Россию в 1980-х годах для дальнейшего изучения, однако его местоположение сейчас неизвестно.

Теперь международная команда исследователей обнаружила кости двух детей, которые не упоминались в первоначальных описаниях камня. Они были младше двух месяцев. Анализ ДНК из хорошо сохранившихся останков показал, что они были родственниками. Геномы младенцев имели общие черты с другими людьми бронзового века из этой области Армении.

Открытие показывает, что камни-вишапы могли быть частью сложного культа. Ученые редко находят захоронения детей бронзового века в Армении. Обнаруженное погребение двух новорожденных под камнем-вишапом и вовсе уникально, отметили археологи.