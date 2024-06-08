Пользователи пожаловались на масштабный сбой в Telegram

Пользователи мессенджера «Телеграм» вечером 8 июня стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые проблемы появились около 21:40 по московскому времени, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше. Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения не доставляются до их контактов, а у некоторых и вовсе не загружаются чаты и медиафайлы.

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье.

В Telegram появились хештеги и другие новые функции

Это уже пятый крупный сбой работе «Телеграма» за последние полгода. Ранее Павел Дуров рассказал, что «Телеграм» надёжнее других соцсетей, и привёл статистику, согласно которой мессенджер в 2023 году не работал всего девять минут.