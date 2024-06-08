Ученые опровергли существование водоема на южном полюсе Марса

Американские ученые из Корнелльского университета опровергли существование озера с жидкой водой подо льдом на южном полюсе Марса. На возможность существования такого водоема указывали данные радиолокационного сканирования планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

© NASA/LASP/CU Boulder

Команда провела моделирование ледяной среды и ее способности отражать волны георадаров.

Как показали расчеты, небольшие изменения в слоях льда могут вызвать интерференцию (наложение друг на друга) радарных волн. Из-за интерференции результаты сканирования могут соответствовать параметрам отражения от водной поверхности, которой, скорее всего, не существует в действительности.

"Я не могу сказать, что существование там жидкой воды невозможно в принципе, но мы показываем, что существуют гораздо более простые способы получить то же самое наблюдение, не заходя так далеко, используя механизмы и материалы, о существовании которых мы уже знаем", — отметил один из авторов исследования, астрофизик Дэниел Лалич.



Ученый добавил, что температура и давление на Марсе заметно отличаются от земных условий, что делает маловероятным существование там крупных водоемов недалеко от поверхности планеты.