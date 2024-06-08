Большинство россиян выразили желание пользоваться российскими соцсетями

У отечественных и иностранных пользователей и медиа есть запрос на развитие российских платформ. Они способны обеспечить свободу слова и безопасность данных. К такому выводу пришли участники сессии «Новые медиа в многополярном мире», организованной «Диалогом» и «Мастерской новых медиа» в рамках Петербургского международного экономического форума.

© Unsplash

В сессии приняли участие представители российских платформ, иностранные эксперты и медийщики.

По словам модератора дискуссии, управляющего директора ВЭБ.РФ Александра Мачевского, деанонимизация анонимных Telegram-каналов, стриминги, гейминг, искусственный интеллект, интеграция медиаплатформ и возвращение классических изданий являются основные трендам в медиа.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель образовательной программы «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец представила исследование, согласно которому 61% россиян хотят пользоваться российскими социальными сетями, потому что им понятна ментальность отечественных платформ, участники опроса считают это патриотичным.

«В рамках нашего проекта «Мастерская новых медиа» мы видим, что этот интерес к российским медиа и медиаобразованию признают и иностранные медийщики. Только за этот год мы получили заявки на обучение от представителей 19 стран», — рассказала Юлия Аблец.

При этом она подчеркнула, что «Мастерская новых медиа» не ведет проактивной работы для того, чтобы привлечь иностранцев на обучение.

Генеральный директор издательского дома «Ньюс медиа» (Mash, Life и др.) Максим Иксанов отметил, что опора на развивающиеся отечественные платформы позволяет изменить стандарты работы в медиа.

«Мы всегда любили эксперименты. Эксперименты — это инвестиция. Мы не побоялись когда-то проинвестировать в Telegram: выделили лучших журналистов из издания Life и вывели их работать в Telegram, в котором не было ни денег, ни аудитории. Мы почувствовали, что тренд меняется. Битва заголовков и трафика приходит к своему логическому завершению. Нужна не просто честная журналистика, а нужен другой язык. Язык общения нужно переизобрести», — подчеркнул Иксанов.



Вместе с тем эксперты отметили, что важно развивать и классические медиа, которые также имеют свою аудиторию.

Участвующий в сессии блогер из США, политический комментатор Джексон Хинкл убежден, что российские платформы будут иметь серьезный вес.