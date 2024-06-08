Ученые выяснили, когда люди начали скрещиваться с неандертальцами

Международная группа ученых из Германии и США установила, когда предки современных людей начали скрещиваться с неандертальцами, и как долго это продолжалось. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов BioRxiv.

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Неандертальцы были одними из ближайших вымерших родственников нашего вида Homo sapiens. Предки обеих линий разошлись около 500 тыс. лет назад.

Более десяти лет назад специалисты обнаружили, что неандертальцы скрещивались с предками современных людей, мигрировавшими из Африки. Сегодня геномы человеческих популяций за пределами Африки содержат от 1% до 2% ДНК неандертальцев.

В новом исследовании антропологи проанализировали более 300 геномов современного человека за последние 45 тыс. лет.

Команда обнаружила, что лучшим объяснением большей части ДНК неандертальцев, обнаруженной в геноме современного человека, стал один крупный период скрещивания, произошедший около 47 тыс. лет назад и длившийся около 6,8 тыс. лет.

Ученые также узнали, как ДНК неандертальца сохранялась в геноме современного человека с течением времени. Чем дольше сохранялся фрагмент неандертальской ДНК, тем больше вероятность того, что он принес какую-то эволюционную пользу современному человеку. И наоборот, ДНК неандертальцев, которая была быстро отсеяна, вероятно, создала определенный эволюционный недостаток.

Оказалось, что сохранившиеся гены неандертальцев связаны с цветом кожи, обменом веществ и иммунной системой, что, вероятно, принесло некую немедленную пользу современным людям, когда они столкнулись с новым эволюционным давлением за пределами Африки.

Команда выяснила, что когда период скрещивания людей и неандертальцев закончился, более 5% генома современного человека было неандертальским по происхождению. То есть, одним из родителей примерно каждого 20-го Homo sapiens был неандерталец.