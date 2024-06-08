В Сбере назвали искусственный интеллект главной технологией настоящего и будущего

До 2022 года AI-технологии были скрыты от глаз потребителей, использовались для улучшения сервисов и продуктов, оптимизации процессов. Однако благодаря трансформерам, архитектуре глубинных нейросетей, созданной несколько лет назад, искусственный интеллект становится конечным продуктом. Об этом на сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта», состоявшейся в рамках ПМЭФ рассказал модератор сессии, кандидат физико-математических наук, начальник управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, научный консультант AIRI Семен Буденный.

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По словам Семена Буденного, сегодня снижается порог входа для пользователей, которые не являются специалистами в области искусственного интеллекта.

Это, в том числе, это стало возможным благодаря росту генеративного AI.

«Сегодня синтезированный контент становится сложно отличить от созданного человеком», — заявил он.



Директор Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ, Ованес Петросян рассказал о развитии искусственного интеллекта вещей (AIoT).

Он пояснил, что эта технология использует алгоритмы и AI, расширяя возможности устройств интернета вещей, делая их умнее, эффективнее и автономнее. Так, в умном доме AIoT подразумевает интеграцию AI-технологий с IoT-устройствами.

«Эта комбинация позволяет умным устройствам учиться у пользователей, адаптироваться к их предпочтениям и принимать решения на основе собранных данных», — добавил Петросян.



Руководитель научной группы «Нейроинтерфейсы» Института AIRI, директор Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ Алексей Осадчий рассказал, как разговаривать с человеческим мозгом с помощью AI.

Он отметил, что предстоящие исследования в области системной нейробиологии будут в значительной степени определяться наличием нейроинтерфейсных инструментов, обеспечивающих двунаправленное и зависящее от контекста взаимодействие с нервной тканью.

«Такие интерфейсы смогут естественным образом вписываться в работу нервных тканей, адаптироваться к их функциональному состоянию и взаимодействовать с ними посредством считывания, декодирования, кодирования и прямой записи новой информации», — заявил Осадчий.



AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») — ежегодная конференция Сбера, которая собирает ведущих специалистов в области искусственного интеллекта.