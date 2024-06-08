В Android-смартфонах появилась официальная функция для слежки за детьми

Компания Google добавила в обновленную версию приложения «Найти устройство» функцию слежки за детьми с помощью их смартфонов. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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В следующем обновлении приложения «Найти устройство» появится специальная вкладка «Устройства семьи» (Family devices). В ней будут отображаться устройства под управлением Android детей пользователей с активным режимом родительского контроля.

При нажатии на устройство ребенка в этом разделе с родительского устройства будет показано местоположение ребенка и его смартфона на карте в режиме реального времени с точностью до нескольких метров. Кроме того, родителю будет показан остаток заряда на устройстве и другие данные.

Таким образом, родители смогут всегда знать, где находятся их дети, без использования сторонних приложений и специальных устройств, таких как Apple AirTag, детские часы и другие.

На данный момент функция отображения «семейных» устройств проходит тестирование. Ожидается, что она станет доступна всем пользователям в ближайшие недели.