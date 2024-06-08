Apple начала продавать отремонтированные MacBook Air M3 по сниженным ценам

Компания Apple начала продавать на своем сайте восстановленные MacBook Air M3 по сниженной цене. Этот ноутбук был представлен в марте текущего года, сообщает портал MacRumors.

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Базовые 13- и 15-дюймовые MacBook Air M3 предлагаются по цене в $1,1 тыс. и $1,3 тыс. (около 97,6 и 115,3 тыс. руб.) соответственно, тогда как стоимость восстановленных ноутбуков заметно ниже. Так, за $929 (около 82,4 тыс. руб.) предлагается 13-дюймовая модель, а ноутбук с экраном на 15 дюймов обойдется уже минимум в $1,1 тыс. За эти деньги пользователи получат модели с 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 256 ГБ. Версии с большим объемом памяти обойдутся дороже.

При этом партнеры Apple продают устройства компании дешевле. Например, на Amazon можно купить новый MacBook Air M3 всего за $900 (около 79,8 тыс. руб.), что даже меньше, чем Apple просит за восстановленную модель.

Официально восстановленные устройства Apple — это подержанные гаджеты, которые были возвращены по разным причинам. Перед повторной продажей эти устройства проходят тщательный процесс восстановления и замены поврежденных деталей. Внешне они не отличаются от новых устройств, но поставляются в специальной коробке с теми же аксессуарами. Кроме того, им присваивается специальный код, который позволяет отличить, например, восстановленный iPhone от нового