Названы самые продаваемые смартфоны в Европе

Компания Samsung по итогам первого квартала 2024 года заняла 37% европейского рынка. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Canalys.

Согласно отчету компании, поставки смартфонов в Европе (за исключением России) выросли на 2% по сравнению с прошлым годом и составили 33,1 млн устройств.

Первое место в рейтинге заняла Samsung, поставив на рынок 12,1 млн смартфонов, что составляет 37% от общего объема рынка. Второе место досталось компании Apple, которая поставила 7,3 млн устройств и заняла 22% рынка. При этом по итогам прошлого года Apple занимала первое место на рынке. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с долей рынка в 16% и поставками в 5,4 млн смартфонов.

Наиболее популярными моделями стали iPhone 15 Pro Max (2,6 млн), iPhone 15 Pro (1,6 млн) и Samsung Galaxy S24 Ultra (1,6 млн). В топ-10 также вошли Samsung Galaxy A15 (1,6 млн), iPhone 15 (1,4 млн), Redmi 13C (1,2 млн), Galaxy A15 5G (1,2 млн), Galaxy S24 (1,1 млн), Redmi Note 13 4G (1,1 млн) и Galaxy A25 5G (900 тыс.).