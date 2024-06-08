Обитатели океана оказались под угрозой из-за глобального потепления

Нагрев Мирового океана поставил под угрозу морские организмы и экосистемы. К таким выводам пришла группа ученых шведского Института биогеохимии и динамики загрязняющих веществ (IBP). Исследование опубликовано в журнале AGU Advances.

Неблагоприятным также оказалось повышение кислотности воды и снижение содержания кислорода вследствие изменений климата. Это опасно для морских обитателей и экосистем, которые не могут быстро адаптироваться к новым условиям.

По словам исследователей, длительность неблагоприятных явлений в настоящее время может составить до 30 дней подряд. При этом в верхних слоях океана они длятся в три раза дольше и в шесть раз интенсивнее, чем в начале 1960-х годов. Территория, которой охвачены неблагоприятные явления, выросла в 39 раз.

Из-за сложившейся ситуации сокращается доступное для морских организмов обитаемое пространство. Сильнее всего страдают тропики и северная часть Тихого океана — места, отличающиеся особым биоразнообразием.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (WMO) сообщила о возможном прекращении действия климатического феномена Эль-Ниньо в этом году. Феномен характеризуется повышением температуры поверхности экваториальной части Тихого океана. Это способствует резкому повышению глобальных температур и росту числа экстремальных погодных условий по всему миру. На смену Эль-Ниньо придет Ла-Нинья — понижение температуры поверхности океана.