Хоррор от создателя Silent Hill получил новый трейлер и дату выхода

Судя по ролику, сюжет игры расскажет о таинственном проклятии, которое обратило жителей города в жутких монстров. Справиться с ними должна команда разношерстных героев с уникальными способностями. Кое-кто, к примеру, умеет вселяться в людей и животных.

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За создание Slitterhead отвечают креативный директор оригинальной Silent Hill и автор серий Siren и Gravity Rush Кейитиро Тояма, продюсер Last Guardian Казунобу Сато и геймдизайнер Gravity Rush Джунья Окура.