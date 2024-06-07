Найдена самая маленькая человекообразная обезьяна

Палеонтологи нашли в Германии останки нового вида обезьян, который получил имя Buronius manfredschmidi. Приматы жили в миоцене рядом с обезьянами Danuvius. Это первое доказательство того, что миоценовые обезьяны могли сосуществовать на одной территории. Кроме того, B. manfredschmidi оказался самой маленькой человекообразной обезьяной из известных. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

© Berthold Steinhilber / University of Tübingen

Местонахождение окаменелостей Хаммершмиде в Баварии, Германия, наиболее известно останками древней человекообразной обезьяны Danuvius, которая жила в позднем миоцене, 11,6 миллиона лет назад. Рядом ранее ученые не находили в том же районе остатки других приматов. Более того ни один известный вид обезьян, живших в Европе в миоцене, не пересекался своим ареалом с другим видом.

Однако теперь ученые нашли новый вид, который жил рядом с Danuvius. Эта новая обезьяна представлена частичными остатками двух зубов и одной коленной чашечки, размер и форма которых отличаются от Danuvius и всех других известных обезьян. Авторы назвали новый вид Buronius manfredschmidi. Основываясь на строении зубов и надколенника, ученые предположили, что он умел лазать по деревьям и питался мягкой пищей, такой как листья. Палеонтологи полагают, что B. manfredschmidi весил около 10 кг, что делает его самой маленькой из известных человекообразных обезьян.

Вероятно, B. manfredschmidi вел образ жизни, отличный от Danuvius, который был крупнее и питался жесткой пищей. Эти различия, вероятно, позволили двум видам жить в одной среде обитания, не конкурируя за ресурсы, подобно современным гиббонам и орангутанам. Это первый пример сосуществования миоценовых обезьян в одном районе.