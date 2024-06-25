Опасны ли геомагнитные бури для здоровья человека?

14 мая NASA зафиксировала один из самых ярких случаев северного сияния за последние 500 лет. И он стал результатом сильной геомагнитной бури — феномена, вокруг которого до сих пор существует много заблуждений. Портал SlashGear рассказал, что такое геомагнитная буря и опасны ли они для здоровья человека.

Что такое геомагнитная буря

Наше Солнце обладает сильным гравитационным притяжением, однако оно горит при таких высоких температурах, что гравитация неспособна сохранять 100% массы. Солнечная корона исторгает газы с большой скоростью, из-за чего отрываются от зоны притяжения и проходят большие расстояния. Астрономы называют это явление солнечным ветром.

Геомагнитная буря возникает, если солнечный ветер сталкивается с атмосферой Земли и обменивается энергией с пространством, окружающим планету. Из-за бури магнитосфера Земли нарушается, и в результате проявляются разные феномены: например, северное сияние.

Опасны ли геомагнитные бури

На этот вопрос тяжело ответить простыми словами, но вкратце — нет, геомагнитные бури не слишком опасны. Атмосфера и магнитное поле Земли защищают человека от радиации солнечного ветра: получить повышенную дозу облучения могут разве что пилоты летательных аппаратов на большой высоте и астронавты. Но, опять же, это происходит из-за радиации ветра, а не влияния бури на магнитное поле.

Большинство рисков, связанных с геомагнитными бурями, затрагивают электронные технологии. Буря может нарушить радиокоммуникации и работу GPS, притормозить спутники на орбите, поджарить солнечную электронику и вызвать перепады электричества на поверхности Земли. Например, несколько спутников Starlink были уничтожены в результате геомагнитной бури в 2022 году. Некоторые ученые даже полагают, что достаточно большой взрыв на Солнце способен положить конец цифровой эпохе. Но, так или иначе, вам не стоит беспокоиться о том, что геомагнитные бури могут как-то повредить вашему здоровью.