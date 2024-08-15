От голубого кита до креветки Pink Floyd: самые громкие животные на Земле

Звуки дикой природы зачастую помогают людям расслабиться и снять напряжение, но далеко не все из этих звуков можно назвать «мирными». Даже мельчайшие жучки порой способны генерировать неожиданно громкий шум. Портал livescience.com рассказал о самых громких животных на планете.

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Голубые киты

Голубой кит — не только самое крупное животное на планете, но и самое громкое. «Песни» этих китов могут достигать громкости до 188 децибел: это громче, чем звук реактивного двигателя, и достаточно громко, чтобы повредить барабанные перепонки человека. Голубые киты ведут преимущественно одиночный образ жизни, но ищут себе партнера для спаривания и миграции. Невероятно громкие песни помогают им находить сородичей в океане — звук слышен на расстоянии до 1 600 километров.

Большой зайцегуб

Самая громкая летучая мышь в семействе Noctilionidae. Большой зайцегуб способен издавать звуки громкостью до 140 децибел: они являются частью мощного аппарата эхолокации, который позволяет этим хищникам охотиться на рыбу в реках и прудах. Из-за этого зайцегуба даже иногда называют «большим рыболовом». Частота их криков недостаточно высока для человеческого слуха, но по интенсивности они напоминают выстрелы из оружия.

Африканские цикады

Цикады — самые громкие насекомые на планете. Особенно когда они просыпаются от спячки и массово вылезают из-под земли для спаривания. Самцы всех видов цикад используют мощные мембраны, похожие на барабаны, чтобы издавать брачные крики для привлечения самок. Премию за самый громкий крик получают африканские цикады — их крики достигают громкости до 107 децибел.

Synalpheus pinkfloydi

Маленькая креветка из семейства раков-щелкунов, названная учеными-меломанами в честь группы Pink Floyd. Она использует свою огромную розовую клешню для охоты на мелкую добычу, и в результате движение конечности создает звук громкостью 210 децибел. Для контекста, это громче, чем среднестатистический рок-концерт. А все из-за того, что могучая клешня создает маленькие пузырьки под огромным давлением, которые оглушительно громко лопаются.

Ревун

Паукообразные обезьяны, являющиеся самыми громкими приматами на Земле. Ревуны могут издавать пронзительные крики громкостью до 90 децибел, которые слышно на расстоянии почти пяти километров.

Гребляки

Гребляки — неожиданно шумные насекомые, часто обитающие в пресноводных реках и прудах. По словам ученых, гребляки вида Micronecta scholtzi — самые громкие животные относительно своего маленького размера. И все благодаря «поющему пенису» гребляка, издающему звуки до 99,2 децибел. Самцы насекомого издают стрекот при помощи трения пениса о живот для того, чтобы привлечь самок.