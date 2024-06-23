Пожалуй, все знают, что в космосе бывали собаки и обезьяны, но они — не единственные животные, которым выпала честь быть первопроходцами. Космические агентства со всего мира уже довольно давно запускают на орбиту различных рыб, причем они служат весьма важным целям. Портал popsci.com рассказал, зачем мы отправляем рыб в космос.

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В 1973 году NASA отправила в космос двух маленьких рыбок фундулюсов — они отправились на орбиту в составе трехмесячной миссии Skylab 3. На протяжении трех недель рыбки беспомощно барахтались в своем пластиковом аквариуме, будучи дезориентированными из-за отсутствия земной гравитации. Но постепенно они приспособились к новым условиям и вновь начали плавать как надо.

Две храбрые рыбки (и 48 мальков, вылупившихся из яиц на борту Skylab 3) стали первыми пассажирами в длинном списке обитателей моря, благодаря которым мы многое узнали о влиянии микрогравитации на живые организмы. Причем эксперименты в этой сфере продолжаются и по сей день. Так, китайские космонавты взяли на борт станции «Тяньгун» четыре рыбки данио. Но теперь они живут не в простом пластиковом пакете, а внутри самодостаточной экосистемы: если верить сообщениям экипажа, животные хорошо себя чувствуют на орбите.

Микрогравитация не просто создает ощущение невесомости на орбите. Она влияет практически на каждую функцию живого организма, от костей до работы мозга и сердца. Для того, чтобы человек смог проводить больше времени в космосе, мы должны подробно изучить эти биологические изменения. Проблема в том, что человек — сложное существо, и его тяжело изучить, особенно собирать информацию с момента рождения.

Именно для этого рыбки и отправляются в космос. Данио — отличный пример модельного организма; хорошо изученного вида, который помог ученым понять какой-то специфический аспект биологии. Зачастую такой, который нельзя прояснить экспериментами на людях. Хотя с виду данио совсем не похожи на людей, на практике многие их органы работают примерно так же, как наши, в том числе на клеточном уровне.

Кроме того, данио маленькие и за ними не сложно ухаживать. Они также полностью прозрачны на стадии эмбриона, что позволяет ученым в прямом смысле слова заглянуть внутрь. Генетика этих рыб легко поддается изменениям, что открывает возможности для экспериментов, которые физически невозможно провести на людях.

Например, на Земле они уже помогли в важных медицинских исследованиях: от нюансов развития эмбрионов до работы иммунных клеток при энфекции и генетических болезней. Хотя стоит отметить, что в космосе побывали не только данио. Так, в конце 1990-х NASA доставила на орбиту рыбу-жабу — ученые хотели посмотреть, как мозг животного приспособится к нормальной гравитации по возвращению на Землю. Астронавты также возили с собой улиток, золотых рыбок и сверчков. А в 2010-х косяк японской рыбы медака использовался для наблюдений за потерей плотности костей и деградацией ДНК под действием космической радиации.