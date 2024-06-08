Xiaomi интегрирует роботов-гуманоидов CyberOne в производство

Робототехническое подразделение Xiaomi — Xiaomi Robotics — заявило о модернизации своих гуманоидов CyberOne для использования во всех производственных процессах компании.

CyberOne имеет 21 степень свободы, рост робота — 177 см и вес 52 кг, размах рук составляет 168 см. В основе системы передвижения CyberOne лежит собственная технология Xiaomi для управления двуногими роботами, детально имитирующая походку и осанку человека. Робот откликается на команды в течение 0,5 мс.

CyberOne оснащён усовершенствованными руками и ногами, поддерживает балансировку положения тела при движении на двух ногах и развивает максимальный крутящий момент до 300 Нм. Xiaomi стремится сделать этих роботов «по-настоящему умными» за счёт ИИ.

CyberOne способен распознавать человеческие эмоции в режиме реального времени. Также машина быстро реконструирует реальность с помощью трёхмерного машинного зрения.

Xiaomi планирует использовать этих гуманоидов в разработке всех видов производимой компанией электроники.