Шпионящая за пользователями функция Windows 11 будет отключена по умолчанию

В ответ на опасения пользователей по поводу их конфиденциальности Microsoft объявила о внесении изменений в функцию Recall для операционной системы Windows 11. Нововведение, которое создает пользовательскую историю работы за компьютером, автоматически делая скриншоты, будет отключено по умолчанию, сообщает The Verge.

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По словам руководителя подразделения Windows Павана Давулури, новая функция Recall будет доступна на ноутбуках Copilot Plus PC, которые поступят в продажу в ближайшее время. Microsoft изначально планировала активировать Recall по умолчанию, но теперь предоставит пользователям выбор: включить или оставить выключенной эту ИИ-функцию.

Для использования Recall потребуется авторизация через систему Windows Hello, что должно обеспечить дополнительный уровень защиты. Пользователям придется предоставить биометрические данные или PIN-код для доступа к функции. Давулури подчеркнул, что доступ к хронике и поиску в Recall будет возможен только после подтверждения личности владельца ПК, что предотвратит несанкционированный доступ к данным.

Microsoft также утверждает, что усилила защиту данных, создаваемых Recall, включая дешифровку по методу «точно в срок», которая будет защищена системой безопасного входа Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS). Это означает, что скриншоты будут доступны только после аутентификации пользователя, а база данных поисковых индексов будет зашифрована. Кроме того, нововведение будет доступно только на компьютерах Copilot+PC, которые оснащены криптографическим процессором Pluton, что должно обеспечить высокий уровень защиты персональных данных.

В начале июня эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт выявил уязвимость в хранении информации в незашифрованном виде. Это бы позволило бы хакерам получить доступ к истории всех действий пользователей. По всей видимости, Microsoft пересмотрела методы хранения и доступа к базе данных Recall, чтобы предотвратить подобные инциденты.