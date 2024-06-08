Шпионящая за пользователями функция Windows 11 будет отключена по умолчанию

В ответ на опасения пользователей по поводу их конфиденциальности Microsoft объявила о внесении изменений в функцию Recall для операционной системы Windows 11. Нововведение, которое создает пользовательскую историю работы за компьютером, автоматически делая скриншоты, будет отключено по умолчанию, сообщает The Verge.
По словам руководителя подразделения Windows Павана Давулури, новая функция Recall будет доступна на ноутбуках Copilot Plus PC, которые поступят в продажу в ближайшее время. Microsoft изначально планировала активировать Recall по умолчанию, но теперь предоставит пользователям выбор: включить или оставить выключенной эту ИИ-функцию.
Для использования Recall потребуется авторизация через систему Windows Hello, что должно обеспечить дополнительный уровень защиты. Пользователям придется предоставить биометрические данные или PIN-код для доступа к функции. Давулури подчеркнул, что доступ к хронике и поиску в Recall будет возможен только после подтверждения личности владельца ПК, что предотвратит несанкционированный доступ к данным.
Microsoft также утверждает, что усилила защиту данных, создаваемых Recall, включая дешифровку по методу «точно в срок», которая будет защищена системой безопасного входа Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS). Это означает, что скриншоты будут доступны только после аутентификации пользователя, а база данных поисковых индексов будет зашифрована. Кроме того, нововведение будет доступно только на компьютерах Copilot+PC, которые оснащены криптографическим процессором Pluton, что должно обеспечить высокий уровень защиты персональных данных.
В начале июня эксперт по кибербезопасности Кевин Бомонт выявил уязвимость в хранении информации в незашифрованном виде. Это бы позволило бы хакерам получить доступ к истории всех действий пользователей. По всей видимости, Microsoft пересмотрела методы хранения и доступа к базе данных Recall, чтобы предотвратить подобные инциденты.