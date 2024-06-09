Обновление Windows сломало GTA V

Геймеры пожаловались, что с обновлением Windows 11 на ПК перестала запускаться игра GTA V. На это обратило внимание издание MSPoweruser.

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Авторы медиа рассказали, что ранее Windows 11 Enterprise LTSC — бета-версия 24H2 для корпоративных пользователей — стала доступна для установки. После ее выхода владельцы компьютеров стали жаловаться, что обновление сломало популярную видеоигру Grand Theft Auto V.

По словам журналистов, игра запускается, однако может аварийно закрыться из-за критической ошибки. В это время на экране Windows 11 появляется сообщение об ошибке 0xc0000005, связанной с нарушением прав доступа.

В материале говорится, что Windows 11 Enterprise LTSC предназначена для разработчиков и энтузиастов и, как и любая бета-версия ОС, может быть нестабильной. Однако большое количество пользователей установило корпоративную бета-версию, чтобы попробовать новые функции, доступные с обновлением. Публичная версия Windows 11 24H2 должна выйти осенью.

В начале лета руководитель компании Take-Two Interactive Штраус Зельник пообещал, что следующая часть GTA выйдет на ПК. По словам Зельника, традиционно Rockstar сперва выпускает игры на консолях, а затем портирует их на компьютеры.