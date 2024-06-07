Уникальный архив Ивана Папанина передали нацпарку «Русская Арктика»

Институт географии РАН передал в дар национальному парку «Русская Арктика» архивные материалы, связанные с работой Ивана Папанина.

Подпись Ивана Дмитриевича поставлена на договорах двух советских издательств: «Мысль» от 1972 г. и «Прогресс» от 1978 г. В документах оговариваются условия переиздания книги «Жизнь на льдине» и перевода ее на финский язык.

Кроме этих уникальных документов, в переданном архиве хранятся разноплановые фотоматериалы, фотокопии документов, текстовые документы, газетные вырезки, записные книжки. Всего около 1 000 единиц.

© Национальный парк «Русская Арктика»/А. Тачков

Некоторые из них относятся к крымскому периоду работы Ивана Дмитриевича. Основной массив фотоматериалов иллюстрирует работу станции «Северный Полюс-1»: заброска станции, повседневная жизнь, эвакуация, возвращение на Большую землю. Достаточно много документов о создании Папаниным Института биологии внутренних вод в Борке, носящем сейчас его имя, а также о его деятельности в Географическом обществе СССР.

Особой ценностью, по мнению специалистов, можно назвать фотокопию общей фотографии участников экспедиции 1932-1933 годов в бухте Тихой. Начальником экспедиции был И.Д. Папанин.

© Национальный парк «Русская Арктика»/А. Тачков

По словам Евгения Ермолова, начальника отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика», значительная часть переданных материалов была использована в выставке, датированной 1979 годом. Она включала в себя приблизительно 20-30 стендов. Частью этой выставки был и акварельный портрет Ивана Дмитриевича, подаренный ему на восьмидесятилетие коллегами из Академии наук СССР.

– Важность полученных документов вряд ли можно переоценить. До появления этого объемного архива в наших музейных фондах практически не было материалов о жизни и работе Папанина. Работа с этим архивом открывает для нас новые перспективы, – рассказал Александр Кирилов, директор ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика».



Первичный осмотр показал, что большинство фотографий не подписаны, даты и сюжеты не указаны. Сейчас предстоит более детальная атрибуция полученного архива. Затем будут сделаны электронные копии. И тогда появится возможность глубже и детальнее изучать полученные документы.

© Национальный парк «Русская Арктика»/А. Тачков

Фотографии станут экспонатами выставки, посвященной 130-летию Ивана Дмитриевича Папанина, которая откроется в визит-центре парка в ноябре этого года. Также они будут использованы при создании тематических выпусков видеопроекта «Арктический ликбез».