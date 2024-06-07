На Земле началась магнитная буря

Ученые зарегистрировали возмущение магнитного поля Земли, оно достигло умеренного уровня. Об этом сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

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Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, означающее "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.

С начала недели ученые зафиксировали серию вспышек класса М.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.