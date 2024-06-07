Система Роскомнадзора "Антифрод" заблокировала более 1 млрд звонков мошенников

Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" с 2022 года заблокировала уже более миллиарда звонков мошенников. Об этом сообщил ТАСС начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин.

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"За все время работы система помогла заблокировать более 1 млрд таких звонков, за первые 4 месяца 2024 года - предотвратила 248 млн вызовов", - сказал он после круглого стола "Мошенничество в России: рынок наносит ответный удар", который прошел на площадке "Т-двора".



Как уточнил Прыткин, количество выявленных звонков с подменных номеров растет по мере присоединения к системе операторов связи. Так, в феврале 2024 года "Антифрод" выявил 52 млн звонков с подменных номеров, в марте - 56 млн, в апреле - 70 млн таких вызовов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.