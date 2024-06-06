Стало известно, как будет выглядеть российский YouTube

Российский вариант популярной платформы YouTube полностью повторит зарубежный интерфейс, заявил на полях Петербургского международного экономического форума депутат Госдумы и глава РОЦИТ Антон Горелкин. В беседе с Telegram-каналом Daily Storm он уточнил, что новую площадку продемонстрируют уже в конце июня.

© News.ru

Они [разработчики] копирнули интерфейс. Это хорошо. Я в IT и в культуре выступаю за взаимное проникновение, косплей. Я в этом не вижу ничего плохого. Интерфейс узнаваем и удобный. Важно, чтобы он работал не хуже, — отметил Горелкин.



Депутат обратил внимание, что в России есть аналоги YouTube, среди которых «VK Видео», «Дзен» и Rutube. Горелкин считает, что их основной проблемой является конкуренция не с западной платформой, а между собой. По его мнению, в стране стоит создать один частный вариант сервиса, который бы поддержало государство.

Ранее стало известно, что энциклопедия «Рувики» — российский аналог «Википедии» — вышла из режима бета-тестирования. В полной версии с технологическими обновлениями платформа заработает в течение 2024 года. Горелкин объяснял, что ресурс будет управляться российским юридическим лицом и будет размещен на российских серверах.