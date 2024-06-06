Усиление циклонов приведет к сокращениям в популяциях морских птиц

Экологи и климатологи открыли у берегов Австралии свидетельства того, что учащение и усиление морских циклонов в результате глобального потепления приведет к резкому сокращению в численности морских птиц, гнездящихся на прибрежных территориях. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Communications Earth & Environment.

"В апреле 2023 года циклон Ильза прошел черезо остров Бедаут у западных берегов Австралии, в результате чего он лишился всей своей растительности. Проведенные нами наблюдения показали, что в результате этого природного катаклизма также погибло 80-90% местных популяций олушей и фрегатов. Это говорит о том, что учащение и усиление подобных циклонов из-за глобального потепления сильно снизит шансы на выживание для многих популяций морских птиц", - пишут ученые.



К такому выводу пришла группа австралийских и британских климатологов под руководством научного сотрудника Университета Чарльза Стерта Дженнифер Лаверс при изучении последствий прохождения мощного тропического циклона Ильза по восточным регионам Индийского океана, соседствующим с западным побережьем Австралии. Этот циклон унес жизни восьми индонезийских рыбаков, а также нанес существенный ущерб инфраструктуре нескольких стран региона.

Ученых заинтересовало то, насколько хорошо флора и фауна острова Бедаут, который находился прямо на пути движения циклона Ильза, перенесла этот удар стихии. Для получения таких данных климатологи сделали несколько облетов острова в апреле 2023 года, а также впоследствии они совершили несколько экспедиций на Бедаут для оценки размеров выживших популяций местных птиц, активно гнездившихся на острове до катастрофы.

В ходе первых облетов территории острова ученые не обнаружили на нем ни одной живой птицы, которые до этого гнездились на Бедауте - голуболицых олушей (Sula dactylatra), бурых олушей (Sula leucogaster) и фрегатов Ариель (Fregata ariel). В ходе последующих экспедиций исследователи обнаружили лишь небольшое число гнездящихся пар олушей и того, и другого вида, а также большое число тушек погибших пернатых, общее число которых, по оценкам ученых, превышает 20 тыс.

По оценкам ученых, популяции олушей и фрегатов сократились в 5-10 раз в результате прохода циклона Ильза по острову Бедаут, что усугубило ущерб, который был нанесен местным популяциям пернатых двумя предыдущими тропическими циклонами, Джордж и Стэн, которые двигались вдоль западного побережья Австралии в 2007 и 2016 годах. Как считают экологи, пример острова Бедаут показывает, что учащение и усиление подобных катаклизмов в результате глобального потепления приведет к существенным сокращениям в размерах прибрежных популяций большого числа видов тропических морских птиц не только у берегов Австралии, но и по всей Земле в целом.