В зарядном чехле лазерного микропроектора AI Pin произошел сбой

Разработчик «умного» нагрудного лазерного проектора AI Pin, компания Humane, призвал пользователей девайса срочно отказаться от использовагния зарядного кейса. В «батарейных элементах» чехла нашли некую проблему.

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Компания заявила, что в поддержку обратился пользователь и сообщил о возгорании зарядного чехла. Об этом Humane рассказала в электронном письме пользователям «смарт-броши».

Как отмечается, проблема кроется в браке комплектующих батареи от стороннего поставщика, с которым производитель AI Pin тут же разорвал отношения. При этом магнитный аккумулятор и зарядная подставка по-прежнему безопасны.

AI Pin — лазерный нагрудный микропроектор, проецирующий изображение на ладонь или руку без необходимости использования экрана.