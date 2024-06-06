Новый флагман Realme GT6 протестировали до российской премьеры

Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru поделился первыми впечатлениями от Realme GT6, который должен скоро выйти.

© Ferra.ru

Realme GT6 — это точно не полная копия Realme GT Neo 6. Как минимум потому, что у новинки тройная камера: основной объектив, ширик и зум. Крышка у Realme GT6 сделана из стекла, рамки — из пластика. Динамики — стерео, при этом стекло у экрана изогнутое.

Между камерами при съёмке видео переключение происходит довольно плавно. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже. Однако имейте в виду, что делались эти снимки 22 апреля, а смартфон всё ещё не был анонсирован.

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefon.ru

Главными фишками новинки стали экран, камера, процессор и скорость заряда. Realme GT6 можно будет управлять жестами (при помощи рук).

Также абсолютно точно Realme GT6 появится официально в России.