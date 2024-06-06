Открыт невероятно живучий инопланетный мир

Международная команда астрономов обнаружила крайне редкую экзопланету, получившую обозначение TIC365102760 b. Этот мир непостижимым образом сохраняет свою атмосферу, хотя подвергается непрерывному и смертоносному излучению со стороны близлежащей звезды.

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Вновь найденная экзопланета должна была быть разрушена до обнаженной породы интенсивным излучением своей родительской звезды, пишет Phys.org. Но вопреки всем известным нам законам и правилам, она каким-то образом сумела обзавестись "пухлой" атмосферой.

Сам факт ее существования заставит ученых переосмыслить теории о том, как планеты стареют и умирают в экстремальных условиях. Первооткрыватели даже прозвали новую планету "Фениксом" в честь мифической птицы, которая каждый раз возрождается из пепла.

Исследование показало, что инопланетный мир TIC365102760 b способен выдерживать мощные энергетические атаки со стороны звезды. Ее лучи должны были полностью спалить атмосферу, но этого не происходит.

"Эта планета развивается не так, как мы думали, - говорит Сэм Грюнблатт, астрофизик из Университета Джона Хопкинса. - Кажется, она имеет гораздо большую и менее плотную атмосферу, чем мы ожидали для таких систем. Как она удерживает свою атмосферу, несмотря на близость к звезде, это большой вопрос".



По его словам, планета принадлежит к категории редких миров, называемых "горячими Нептунами". К тому же она оказалась меньше, старше и горячее, чем предполагали ученые. Новый мир в 6,2 раза больше Земли. Планета совершает оборот вокруг своей родительской звезды каждые 4,2 дня и находится примерно в шесть раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу.

Кроме того, она оказалась в 60 раз менее плотной, чем самый плотный "горячий Нептун", обнаруженный на сегодняшний день. Астрономы предполагают, что планета проживет не более 100 миллионов лет. Затем она, вращаясь по спирали, врежется в свою гигантскую звезду и будет ею поглощена.

Полностью результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal.