Астрономы рассказали о необъяснимом сигнале из космоса

Международная команда астрономов поймала странный прерывистый космический сигнал, который ее озадачил. Сообщается, что этот сигнал не имеет себе аналогов, а раскрыть его природу и источник пока не удалось.

Об открытии рассказывает Phys.org, а полностью исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy. Авторы сообщают, что недавно им удалось зафиксировать радиопереходный процесс, который не похож ни на что другое, что астрономы видели раньше.

"Мало того, что он имеет цикл продолжительностью почти час (самый длинный из когда-либо наблюдавшихся), но в ходе нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не излучает, - пишут исследователи. - Мы не можем толком объяснить, что происходит. Скорее всего, это очень необычная нейтронная звезда, но мы не можем исключать и другие варианты".



Уникальное событие получило название ASKAP J1935+2148. Цифры в названии указывают на его расположение на небе, а вторую часть названия событие получило по названию радиотелескопа ASKAP в Австралии, с помощью которого оно было зафиксировано.

"Используя ASKAP, мы одновременно отслеживали источник гамма-лучей и искали импульсы от быстрого радиовсплеска, когда заметили медленно мигающий ASKAP J1935+2148, - сообщают авторы исследования. - Сигнал вырвался наружу, потому что состоял из радиоволн с "круговой поляризацией", а это означает, что направление волн меняется по мере прохождения сигнала через пространство".



Затем в течение нескольких месяцев ученые продолжали наблюдения с использованием не только ASKAP, но и более чувствительного радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Полученные данные позволили установить, что ASKAP J1935+2148 принадлежит к относительно новому классу долгопериодных переходных радиосигналов.

"Только два других когда-либо были найдены, но период ASKAP J1935+2148, составляющий 53,8 минуты, на сегодняшний день является самым длинным, - отмечают ученые. - Однако исключительно длительный период - это только начало. Мы видели ASKAP J1935+2148 в трех различных состояниях или режимах".



В первом состоянии это были яркие импульсы линейной, а не циркулярной, как можно было ожидать, поляризации длительностью от 10 до 50 секунд. Во втором состоянии наблюдались гораздо более слабые импульсы с круговой поляризацией длительностью всего около 370 миллисекунд. Третьим оказалось состояние полного покоя, при котором импульсов не было вообще.