В России создали робота для замены водолазов

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отчитались о завершении серии испытаний беспилотного катамарана «Калан», который способен заменить водолазов при проведении опасных подводных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Беспилотный гидрографический комплекс «Калан» был разработан научно-производственным предприятием «Форт XXI» в сотрудничестве с ВНИИ ГОЧС. Испытания новой технологии проходили в различных водоемах Москвы, включая канал имени столицы.

По словам представителей института, платформа беспилотного катамарана разработана для универсальных задач. Он может проводить гидрографические съёмки в условиях, когда обычное плавсредство не может спуститься на воду, на участках мелководья с уровнем воды до 20 сантиметров, при поисковых работах на акваториях, обследовать крутые стенки набережных и гидротехнических сооружений, а также работать на прудах-охладителях и шламохранилищах, которые могут быть опасными для человека.

Штатные батареи, установленные в корпусе беспилотного катамарана, обеспечивают его автономную работу без подзарядки в течение минимум 16 часов. Судно может управляться оператором на расстоянии до пяти километров или системой автопилота на удалении до 35 км. Все используемое программное обеспечение, включая программы для проведения съемки и обработки данных, является собственной разработкой «Форт XXI».

Заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков отметил, что проведенные испытания подтвердили все заявленные характеристики этого безэкипажного гидрографического комплекса. Он считает, что использование «Калана» в подразделениях МЧС будет рациональным, так как позволит заменить водолазов при проведении опасных работ.

В перспективе планируется установить на «Калане» специальный телеуправляемый подводный аппарат, оснащенный манипулятором, для работы на глубине до 50 метров.