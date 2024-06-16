Почему Луну иногда видно в небе днем?

Луна в ночном небе завораживает человечество тысячелетиями. Но почему она иногда бывает видна в дневное время суток? Портал livescience.com рассказал, как так получается.

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Частицы газа в атмосфере Земли рассеивают коротковолновой свет, такой как синий и фиолетовый. Именно этот эффект и создает голубое небо нашей планеты. А значит, для того, чтобы Луна была видна днем, ей нужно преодолеть рассеянный свет Солнца. Примерно за пару дней до новолуния она невидима для наблюдателей на Земле, т.к. позиция Луны в небе означает, что рассеянный солнечный свет затмевает ее. В то же время, из-за близости Луны к Земле свет, который она отражает, для нас выглядит ярче, чем тот, что излучают более далекие объекты.

Звезды, видимые с Земли, в миллиарды миллионов раз менее яркие, чем свет Солнца, и в миллионы раз более блеклые, чем свет Луны. Рассеянный солнечный свет затмевает звезды — но не всегда затмевает Луну. А т.к. она находится гораздо ближе звезд, мы чаще видим ее в дневное время суток.

Тем не менее, видимость Луны днем зависит и от других факторов, в том числе времени года, лунной фазы и ясности неба. По статистике, она заметна примерно 25 дней в месяц; на оставшиеся 5 приходятся периоды новолуния и полнолуния. При полнолунии Луну можно увидеть только ночью, потому что она поднимается на закате и уходит на рассвете.

По мнению астрономов, лучшее время для наблюдения за Луной днем — это первая четверть (спустя неделю после новолуния) и третья четверть (за неделю до полнолуния). Именно в эти периоды спутник Земли виден дольше всего — в среднем, около 5-6 часов в день.