Почему северное сияние выглядит лучше на фотографиях?

Мобильные камеры совершили большой шаг вперед за последние годы. Цифровая обработка и технологии ИИ позволяют делать снимки, которые смотрятся даже лучше, чем в реальности, особенно если говорить о съемке при плохом освещении. Портал popsci.com рассказал, почему так получается.

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Человеческие глаза обладают поразительной чуткостью. Они позволяют рассмотреть следы на песке в бескрайней пустыне и пилотировать транспортные средства на высоких скоростях. Однако при плохом освещении они работают заметно хуже.

Дело в том, что человеческие глаза содержат два типа фоторецепторов — палочки и колбочки. Первым требуется меньше света, тогда как вторым, способным обрабатывать цвет, требуется больше. В результате наше ночное зрение преимущественно опирается на палочки, и, как следствие, не передает цвет во всей его полноте. Ночью краски выглядят выцветшими и приглушенными — в том числе и северное сияние. Оно недостаточно яркое для невооруженного взгляда, потому что мозг отдает приоритет обнаружению движений и силуэтов вместо цветов.

Камеры смартфонов же не страдают этой проблемой. Их продвинутые сенсоры способны вобрать в себя гораздо больше света, чем человеческий глаз, даже при плохом освещении. Они добиваются этого благодаря долгой выдержке, большей диафрагме и светочувствительности.

Однако смартфоны не просто настраивают эти параметры. При помощи компьютерной фотографии они также повышают качество изображения за счет цифровых техник и алгоритмов. Стабилизация снижает тряску камеры, а постобработка накладывает картинки друг на друга, чтобы создать идеальную фотографию. В ночном режиме многие камеры балансируют цвета специально для низкого освещения, тогда как применение лидара позволяет сохранять фокусировку фотографий.

Наконец, нельзя забывать и об ИИ. Производители камер обычно стараются никак не вмешиваться в процесс съемки, чтобы фотограф сам мог принимать все ключевые решения, но на смартфонах все работает немного иначе. Многие камеры мобильных телефонов задействуют ИИ для изменения целого ряда параметров — от выдержки до баланса белого. Именно поэтому снимок на камеру может выглядеть даже лучше, чем картинка в реальности.