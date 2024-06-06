Глубоководный аппарат столкнулся с существом, способным жить 15 000 лет

Участники 45-дневной международной исследовательской экспедиции обнародовали первые результаты. В ходе глубоководного исследования им удалось обнаружить ранее неизвестные науке виды, один только внешний вид которых способен напугать или заворожить.

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Как сообщает Phys.org, ученые обследовали зону Кларион-Клиппертон, расположенную между Мексикой и Гавайями в восточной части Тихого океана. По словам Томаса Дальгрена, морского эколога из Гетеборгского университета, эти районы наименее изучены на Земле.

"По нашим оценкам, только один из 10 видов животных, обитающих здесь, описан наукой, - говорит он. - Район исследования является частью Абиссальных равнин, которые представляют собой районы на глубинах от 3500 до 5500 метров. Хотя они занимают более половины поверхности Земли, об их увлекательной животной жизни известно очень мало".



При помощи дистанционно управляемого аппарата ROV удалось сфотографировать виды, которые ранее не были известны науке. Одной из таких форм жизни оказалась стеклянная губка чашеобразной формы. Ученые считают, что продолжительность ее жизни может достигать 15 000 лет. На сегодня - это главный долгожитель Земли.

Еще одним неизвестным видом оказалась розовая морская свинка, трепанг из рода Amperima. Из описания следует, что эти существа крайне медленно передвигаются на трубчатых ножках по пустынным придонным равнинам в поисках богатых питательными веществами отложений.

Кстати, они оказались одними из самых крупных существ, найденных участниками экспедиции.

"Эти существа действуют как пылесосы на дне океана и специализируются на поиске осадка, который прошел через наименьшее количество желудков", - говорит Дальгрен.



Обитатели исследованных вод, как оказалось, отлично приспособились к среде с очень скудным питанием. Большинство из них питаются органическими отходами, поэтому в данном районе преобладают так называемые фильтраторы, такие как губки. Также распространены морские огурцы.