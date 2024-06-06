Двуногий робот покорил Великую Китайскую стену

В последние годы роботы-гуманоиды становятся все более незаменимыми помощниками в различных сферах жизни людей. Один из них, XBot-L, разработанный компанией Robot Era, заполучил внимание СМИ благодаря тому, что смог пройти по Великой Китайской стене. Об этом сообщает издание New Atlas.

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На видео, опубликованном разработчиками, видно, как XBot-L уверенно передвигается по Великой Китайской стене, преодолевая неровную поверхность и поднимаясь по ступеням. Хотя он не так быстр, как H1 от Unitree, или гибок, как Atlas от Boston Dynamics, XBot-L демонстрирует удивительную стабильность и маневренность.

Особую важность в успехе XBot-L играет фирменная технология Perceptive RL, используемая во время обучения робота. Эта технология позволяет ему лучше понимать окружающее пространство и принимать решения на незнакомых территориях. Благодаря этому, XBot-L может анализировать качество дороги, по которой он идёт, и своевременно корректировать свою походку.

Компания Robot Era была основана Институтом междисциплинарных информационных наук Университета Цинхуа в Пекине. Будущие планы разработчиков относительно XBot-L пока неизвестны, но предположительно, они будут продолжать обучать его новым навыкам и работать над созданием еще более продвинутого гуманоидного робота.

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