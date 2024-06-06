Представлен отечественный планшет "Р-Таб"

Российская компания «Рутек» представила в рамках ПМЭФ-2024 планшет «Р-ТАБ» под управлением отечественной операционной системы «РОСА Мобайл». Об этом сообщает Telegram-канал Mobile-Review.com.

© Газета.ру

Характеристики нового «Р-ТАБ» пока не раскрываются, однако, по данным источника, они «более-менее бюджетные».

Судя по опубликованным изображениям, устройство получило металлический корпус, а также несколько приложений. Все предустановленные на планшете программы поставляются производителем, а единственным сторонним приложением, судя по всему, является «Р7 Документы».

«Цена ниже, чем у Kvadra_T. В целом пока сырой прототип», — говорится в публикации Mobile-Review.com.



Российский планшет Kvadra_T продается по цене от 42 тыс. руб. Он работает под управлением операционной системы kvadraOS Indigo и производится компанией «КНС-Групп» под брендом Yadro.

Стоимость «Р-ТАБ» и дата начала продаж пока не известны. Вероятнее всего, сначала планшет будет доступен только корпоративным клиентам.

Компания «Рутек» известна своим смартфоном «Р-ФОН», который был официально представлен в конце 2023 года, копию которого нашли в Бангладеш и даже в США.

Ранее сообщалось, что Nothing анонсировала смартфон CMF Phone 1 с необычным дизайном.