Apple исправит баг, позволяющий детям взламывать родительский контроль

Компания Apple признала существование ошибки в своем сервисе родительского контроля Screen Time, которая позволяла детям обходить ограничения на просмотр нежелательного контента в интернете. Об этом сообщает издание The Verge.

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О наличии ошибки стало известно еще три года назад, но лишь после недавней публикации в The Wall Street Journal компания Apple признала ее и объявила об исправлении с выходом обновления iOS 17.1. Хоть данная версия iOS уже вышла, некоторые родители продолжают испытывать трудности с приложением, а Apple не разрешает использовать аналогичные сервисы от других разработчиков.

Инцидент показал, что встроенные инструменты родительского контроля в iOS далеки от идеала, однако Apple ограничивает использование сторонних приложений для контроля детской активности в iOS. Эксперты призывают Apple предоставить сторонним разработчикам доступ к API для создания альтернативных и более совершенных приложений родительского контроля для iOS.

Apple признает наличие неудобств пользователей iOS с детьми, но пока не прокомментировала вероятность открытия доступа к инструментам родительского контроля для сторонних сервисов.