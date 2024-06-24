Почему желуди появляются не каждый год?

Могучие дубы регулярно покрывают землю целыми горами желудей, но это происходит далеко не каждый год. Иногда растения сильно плодоносят в один год, и почти не сбрасывают семена в следующие два-три — это механизм, выработанный в ходе революции. Журнал Smithsonian Magazine рассказал, зачем он нужен.

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Неравномерное созревание плодов от года к году — хорошо задокументированное явление. Причем оно наблюдается не только в дубах, но и в тысячах других растений, использующих схожую стратегию размножения. Чаще всего она объясняется тем, что при выбросе большого количества семян, белки, птицы и другие животные не смогут съесть все — часть из них обязательно прорастет. Ученые называют это «гипотезой насыщения хищников».

Однако голодные белки и птицы — это лишь одна из теорий. Другая идея утверждает, что это явление помогает насекомым более эффективно опылять растения. Если все деревья одного вида расцветут и начнут плодоносить одновременно, то шанс, что пчелы и другие насекомые-опылители перенесут пыльцу с одного дерева на прямо другое, будет выше.

Однако в феврале канадские ученые опубликовали работу, которая выдвигает иную теорию. Она полагает, что так деревья адаптировались к болезням. Пока сверху желуди едят белки, снизу их атакуют грибки, бактерии и другие патогены. Специалисты и раньше понимали, что эти агенты могут убить большое количество семян, но их роль в определении момента сброса семян по большей части игнорировалась. Именно поэтому ботаники заинтересовались: а что если растения плодоносят в разных объемах, чтобы прервать цикл болезней?

В этом есть логика. Например, фермеры часто оставляют поля невспаханными, чтобы очистить землю от вредителей и патогенов. Периодические перерывы в засеве помогают сберечь поле, после чего оно снова используется для посевных работ.

Пока что влияние болезней на плодовитость деревьев остается лишь теорией: для того, чтобы доказать ее на практике, необходимо потратить много лет на сбор статистики. Однако виртуальные модели показывают, что вариации в количестве семян действительно прерывают циклы заболеваний.