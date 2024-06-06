Смартфоны Samsung и Google оказались более долговечными, чем iPhone

Компания Apple официально подтвердила, что будет поддерживать iPhone 15 обновлениями минимум в течение пяти лет с начала продаж. Это меньше, чем у некоторых Android-производителей, сообщает портал Android Authority.

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Отмечается, что ранее Apple не указывала, как долго будет поддерживать свои устройства. Теперь компания установила минимальный срок поддержки для iPhone на протяжении пяти лет, который оказался короче, чем у других производителей. Например, последние гаджеты Samsung и Google выпускаются с гарантированной поддержкой вплоть до семи лет, включая патчи безопасности и новые версии Android. Но это намного больше, чем срок поддержки подавляющего большинства Android-смартфонов, которые обновляются в среднем на протяжении двух-трех лет.

За всю историю выпуска iPhone Apple выпускала обновления для некоторых моделей даже спустя шесть лет и более. Поэтому возможно, что некоторые устройства продолжат получать обновления и после окончания минимального срока поддержки.

Такое решение связано с вступлением в силу в Великобритании Закона о безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры (PSTI), согласно которому, компании, производящие, импортирующие или распространяющие в Великобритании устройства с выходом в интернет, должны соблюдать определенные требования безопасности. Одним из таких правил является указание периода поддержки, в течение которого будут предоставляться обновления для системы безопасности.