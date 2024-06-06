Смартфоны Samsung и Google оказались более долговечными, чем iPhone

Android Authority: Apple пообещала минимум пять лет обновлений для iPhone 15
Компания Apple официально подтвердила, что будет поддерживать iPhone 15 обновлениями минимум в течение пяти лет с начала продаж. Это меньше, чем у некоторых Android-производителей, сообщает портал Android Authority.
Отмечается, что ранее Apple не указывала, как долго будет поддерживать свои устройства. Теперь компания установила минимальный срок поддержки для iPhone на протяжении пяти лет, который оказался короче, чем у других производителей. Например, последние гаджеты Samsung и Google выпускаются с гарантированной поддержкой вплоть до семи лет, включая патчи безопасности и новые версии Android. Но это намного больше, чем срок поддержки подавляющего большинства Android-смартфонов, которые обновляются в среднем на протяжении двух-трех лет.
За всю историю выпуска iPhone Apple выпускала обновления для некоторых моделей даже спустя шесть лет и более. Поэтому возможно, что некоторые устройства продолжат получать обновления и после окончания минимального срока поддержки.
Такое решение связано с вступлением в силу в Великобритании Закона о безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры (PSTI), согласно которому, компании, производящие, импортирующие или распространяющие в Великобритании устройства с выходом в интернет, должны соблюдать определенные требования безопасности. Одним из таких правил является указание периода поддержки, в течение которого будут предоставляться обновления для системы безопасности.