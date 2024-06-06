Пользователям AI Pin запретили заряжать свое устройство

Компания Humane, разработчик «умной» броши AI Pin, призвала пользователей устройства немедленно прекратить использовать зарядный кейс из-за обнаруженного риска возгорания. Такие предупреждения были разосланы всем владельцам гаджета, сообщает The Verge.

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В ходе проверки было обнаружено, что элементы аккумулятора зарядного кейса, производимые сторонним поставщиком, имеют дефекты. В связи с этим компания приняла решение прекратить сотрудничество с данным поставщиком и начать поиск новых. Этот кейс предназначен для подзарядки устройства, когда пользователь не имеет доступа к розетке.

Humane заверила, что сменные магнитные аккумуляторы и обычная зарядная подставка безопасны для использования. В качестве компенсации компания предложила владельцам устройства два месяца бесплатной подписки, которая стоит $24 в месяц и нужна для полноценной работы гаджета. Будет ли доступна бесплатная замена зарядного кейса после решения всех проблем, не уточняется.

The Verge отмечает, что Humane не стала писать об обнаруженном дефекте на своём сайте и в социальных сетях, а лишь разослала письмо пользователям.

AI Pin — это носимый гаджет за $699 со встроенным ИИ от OpenAI, который производитель называл будущей заменой смартфона. Устройство крепится к одежде и выводит изображение на ладонь пользователя с помощью проектора.

Ранее сообщалось, что российский техноблогер Романцев раскритиковал AI Pin.