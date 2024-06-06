Компания Маска построит в США самый большой в мире суперкомпьютер

Компания X.AI Илона Маска построит крупнейший в мире суперкомпьютер в городе Мемфис (штат Теннесси, США). Об этом заявил глава Торговой палаты Большого Мемфиса Тед Таунсенд в эфире новостного телеканала WREG.

"С радостью сообщаю, что крупнейший в мире суперкомпьютер Gigafactory of Compute ("гигафабрика вычислительных мощностей") компании X.AI будет расположен в Мемфисе", - сказал он.



"Представьте себе вычислительные ресурсы, необходимые для отправки людей на Марс. Они появятся здесь, в Мемфисе", - добавил он.



По словам главы Торговой палаты, на реализацию проекта потребуется получить разрешения от органов по вопросам экономического развития города Мемфис и округа Шелби, администрации долины реки Теннесси и нескольких других ведомств. Известно, что суперкомпьютер будет работать на базе графических процессоров Nvidia H100, предназначенных для ускорения систем на базе искусственного интеллекта (ИИ). Предполагается, что его разместят на заводе, ранее принадлежавшем шведскому производителю бытовой техники Electrolux Group.

Таунсенд рассказал, что переговоры с X.AI о строительстве суперкомпьютера начались в марте этого года. Ранее Маск утверждал, что его стартап планирует запустить суперкомпьютер к осени 2025 года.

Маск создал X.AI летом прошлого года на фоне успеха чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. В ноябре 2023 года стартап представил свой чат-бот под названием Grok. В мае X.AI привлекла $6 млрд в рамках основного раунда финансирования. Сам глава компании оценил ее общую стоимость в $24 млрд. При этом американский миллиардер неоднократно отмечал, что ИИ представляет потенциальную угрозу для человечества. В своей речи на конференции VivaTech он назвал Марс его главной надеждой, а ИИ - самым большим страхом.