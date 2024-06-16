От мороженого до парфюма: неожиданные применения нефти

Нефть — это не только топливо для автомобилей и прочей техники. Продукты, произведенные на базе нефти, играют гораздо большую роль в нашей жизни, чем можно подумать. Портал livescience.com рассказал о самых необычных применениях нефтепродуктов.

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Шоколад

Шоколадная глазурь иногда содержит пищевой парафин, который производится из нефтепродуктов, угля или сланца. При добавлении в шоколад он помогает создать блестящую поверхность, а также позволяет шоколаду не таять при высоких температурах. Помимо этого, благодаря парафину он не прилипает к формочкам. Стоит отметить, что парафин не переваривается пищеварительной системой, но это не значит, что он способен причинить вред.

Зубная паста

Зубная паста может содержать разные производные нефтепродуктов, вроде полиэтиленгликоля. Они нужны для создания вкуса, антибактериального эффекта и текстуры. Помимо этого, некоторые производители применяют нефтепродукт под названием полоксамер 407 для того, чтобы зубная паста растворялась в воде.

Парфюм

Многие ароматы используют масла, произведенные из нефтепродуктов, вместо природных масел. Например, Iso E Super имеет древесный, янтарный аромат, а гедион пахнет жасмином. Еще одно синтетическое масло, галаксолид, известно своими долгими нотами.

Краска

Добавление пластиковых полимеров в краску делает продукт более устойчивым к воде и прочным, а пластик производится из нефти. Пластиковые краски хорошо пристают к поверхностям и трескаются реже, чем натуральные опции. Синтетические масла также обеспечивают более широкую палитру цветов.

Ванильное мороженое

Синтетические масла на базе нефтепродуктов часто используются для пищевых ароматизаторов: например, со вкусом ванили, миндаля и лимона. Их можно точечно синтезировать для репликации специфических вкусов, что позволяет разным партиям продукта сохранять один и тот же профиль. Помимо этого, ароматизаторы дешевы и достаточно гибки, благодаря чему их можно использовать для создания самых разных вкусов.

Вазелин

Вазелин используется для самых разных целей, от медицинских до косметических. Он хорошо успокаивает сухую, растрескавшуюся кожу, а также хорошо защищает свежие татуировки. Вазелин производится из природного газа и нефти. Сначала сырая нефть проходит дистилляцию и разделяется на разные компоненты, один из которых — тяжелая, вощеная субстанция под названием петролатум (жидкий парафин). После этого вещество проходит дополнительную очистку, и в результате превращается в вазелин.