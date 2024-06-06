ASUS выпустит ИБП в форме молота Тора

На выставке Computex 2024 представила портативную электростанцию и источник бесперебойного питания под названием ROG Mjolnir. Новинка названа в честь молота Тора и выглядит как перевёрнутый молот Тора.

© MobiDevices

Особенности

Ручка ROG Mjolnir представляет собой фонарик с магнитным креплением, который заряжается по беспроводной сети. В основании молотка расположены четыре трехконтактные розетки, два порта USB Type-A мощностью 10 Вт и два порта подачи питания USB-C мощностью 100 Вт или 65 Вт соответственно. Также имеется небольшой дисплей, на котором отображается оставшийся уровень заряда.

Устройство оснащено литий-ионно-фосфатным аккумулятором ёмкостью 768 Втч с временем переключения 10 мс. Поддерживается быстрая зарядка мощностью зарядки до 100 Вт, а также беспроводная зарядка, совместимая с Qi 2.0 MagSafe.

Как утверждает производитель, ROG Mjolnir способен поддерживать работу игрового ПК с GeForce RTX 4080 в течение 1 часа. При необходимости весь блок можно подзарядить с помощью солнечной энергии.

Дата выхода и цена

В продаже ROG Mjolnir появится в четвёртом квартале 2024 года или в первом квартале 2025 года. Стоимость новинки пока неизвестна.