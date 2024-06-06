Xiaomi выпустила бюджетный телевизор на 100 дюймов

На международном сайте Xiaomi появился телевизор TV Max 100, который поступит в продажу на глобальном рынке. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

Xiaomi TV Max 100 получил 100-дюймовый экран с разрешением 4K (3840×2160 пикселей), частотой обновления изображения 120 Гц и поддержкой технологии MEMC для сглаживания динамичных сцен, например спортивных трансляций и фильмов. По заявлениям производителя, дисплей охватывает 94% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает Dolby Vision, HDR10+ и HLG, а также функцию локального затемнения.

Работу системы смарт-ТВ обеспечивает операционная система Android TV 11 с поддержкой YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV и Google Chromecast для трансляции экрана смартфона на телевизор. Кроме того, TV Max 100 может выступать в качестве центра управления умным домом с помощью голосовых команд в «Google Ассистенте».

Два встроенных динамика в телевизоре мощностью 15 Вт поддерживают Dolby Atmos или DTS:X. Среди прочих особенностей отмечают наличие Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, HDMI 2.1 CEC, USB 2.0, Ethernet и разъема для наушников.

Стоимость Xiaomi TV Max 100 и дата старта продаж пока не объявлены. Предполагается, что новинка будет стоить примерно как Redmi Max 100 2025, выпущенный ранее в Китае за 10 тыс. юаней (около 122 тыс. руб.), что для телевизора с такими характеристиками достаточно дешево.

Ранее сообщалось, что ультрабук Huawei MateBook X Pro оценили в России в 230 тыс. руб.